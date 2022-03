Døden er det mest sikre i livet. Men hvad sker der egentlig, når vi dør? Og er det rigtigt, at man genser sit liv i glimt i de øjeblikke, hvor alting ophører?

Det har forskere fra University of Louisville forsøgt at kortlægge i en videnskabelig artikel, som er publiceret i 'Frontiers in Aging Neuroscience'. Det skriver Sky News.

I undersøgelsen har forskere kortlagt en 87-årig mands hjerneaktivitet i en periode på 15 minutter – som inkluderer tiden både lige før og lige efter at manden døde – ved hjælp af elektroencefalografi. Det er en metode, hvor man sætter elektroder på hovedets overflade og måler spændingsforskellige imellem dem.

Manden i undersøgelsen, som var under behandling for epilepsi, var i gang med at få scannet sin hjerne, da han fik et hjerteanfald og døde.

Og i de 30 sekunder på hver side af det sidste hjerteslag målte man en stigning i en særlig type hjernebølger – gammabølger.

De pågældende hjernebølger associeres ifølge Sky News med 'mere sofistikerede kognitive funktioner og er især aktive, når vi koncentrerer os, drømmer og mediterer og henter minder'.

Og fundet af gammabølgerne omkring selve dødstidspunktet peger angiveligt på, at man oplever den samme neurologiske aktivitet under døden, som når man drømmer, mediterer – eller genoplever tidligere minder.

»Noget, som vi muligvis kan lære fra denne research, er, at selv om vores elskede har lukkede øjne og er klar til at forlade os, så kan deres hjerner være i gang med at genopleve de bedste øjeblikke, de oplevede i deres liv,« siger Dr Ajmal Zemmar, som er neurolog hos University of Louisville ifølge Sky News til ZME Science.