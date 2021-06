I snart halvandet år har det meste af Danmark holdt møder med hinanden online.

Dag efter dag har vi typisk koblet os op via Teams, Skype, Zoom eller Google Meet og har kun mødtes via computerskærmen.

Men det er en klar ulempe for kvinder i forhold til de mandlige mødedeltagere.

For kvindestemmer over en internetforbindelse bliver opfattet betydeligt mindre kompetente, mindre udtryksfulde og mindre karismatiske end mænds stemmer.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Oliver Niebuhr, lektor ved Center for Industriel Elektronik ved Syddansk Universitet, og adjunkt Ingo Siegert fra Universität Magdeburg.

»Hvis du skal overbevise en person om noget, så er det essentielt, at du fremstår karismatisk. Du skal have vedkommendes fulde opmærksomhed. Vores stemme er uhyre vigtig i den sammenhæng – specielt i en sammenhæng, hvor kropssprog er taget ud af ligningen, som tilfældet er i et videomøde,« siger Oliver Niebuhr.

Når kvindestemmer bliver opfattet som mindre kompetente og karismatiske gennem en online-forbindelse, skyldes det, at den lyd, der bliver overført til de øvrige mødedeltagere, rent teknisk bliver komprimeret.

Og når den komprimerede lyd så at sige bliver 'pakket ud igen' hos modtageren, kommer ikke alle frekvenser og detaljer i det talte sprog med. Og det rammer altså i højere grad kvinder end mænd, viser undersøgelsen.

»Du kan sammenligne det med smørrebrød. Når du komprimerer lyd, så fjerner du noget. Hvis vi tager 'dyrlægens natmad', så forsvinder der i mændenes tilfælde måske lidt sky, fordi mænds stemmeleje ligger i et bestemt frekvensområde. Fordi kvinders stemmer ligger på en anden frekvens, forsvinder der mere: måske smør, saltkød, sky og løgringe, så der til sidst kun er en leverpostejmad tilbage,« forklarer Oliver Niebuhr.

Jo dårligere internetforbindelse man har, jo mere komprimeret bliver den lyd, der bliver overført til modtageren. Og det vil i givet fald ramme de kvindelige mødedeltagere endnu mere.

Derfor bør der også være fokus på, at internetforbindelsen er tilstrækkelig god, konkluderer de to forskere, som har gennemført undersøgelsen ved at spørge en række testlyttere om deres indtryk af optagede stemmer.

Her skulle testpersonerne give karakter for, hvordan de opfattede afsenderen, og kvindernes stemmer klarede sig markant dårligere, fordi de kvindelige talere manglede den følelsesmæssige komponent, der gør sproget karismatisk.