Glohed kaffe eller en iskold Red Bull kan ofte redde en enkelt hård og søvnløs nat, men længere tids mangel på søvn er ikke godt for din krop.

Men alligevel er det intet mindre end 39 procent af os danskere, der tilbringer for lidt tid i drømmeland.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sundhedssikring.

39 procent af de cirka 5.000 respondenter i undersøgelsen svarer nemlig, at de generelt sover færre end syv timer om natten.

Og det er altså netop en generel søvn på under syv timers søvn, der defineres som 'søvnmangel'.

»Hvis du lider af søvnmangel over en længere periode, kan det få alvorlige konsekvenser for både din fysiske og mentale sundhed. Men faktisk forringes din hjernes funktion ved bare en enkelt nat uden søvn,« lyder det fra Gitte Mejlholm, sundhedschef hos Dansk Sundhedssikring, i en pressemeddelelse.

Mere konkret er det dog, at de få timers søvn og øger din risiko for at udvikle psykiske sygdomme.

»Søvnmangel øger risikoen for psykiske sygdomme som depression og angst, så det er enormt vigtigt, at man tager det alvorligt og finder den rigtige behandling,« siger Gitte Mejlholm.

Tre råd til bedre nattesøvn Opbyg en god rutine Søvn trives godt med regelmæssig rutine. Det kan eksempelvis være en god idé at sætte en rolig alarm hver aften, der fortæller dig, at nu er det tid til at stoppe med at arbejde og tid til at falde til ro. Det kan ske ved at læse, strikke eller lytte til beroligende musik. Det er også en god idé at reducere skærmtid, og dæmpning af lys i dit hjem kan hjælpe din hjerne til at forstå, at sengetid nærmer sig. Gem telefonen væk Rigtig mange af os kommer til at tjekke vores smartphone, efter vi er gået i seng. Men updates eller ophidsende nyheder kan sætte mentale processer i gang og være med til at holde os vågne. Samtidig hæmmer det blå lys fra skærme udskillelsen af søvnhormon og vanskeliggør dermed vores naturlige søvn. Drop luren Undgå at tage 'en morfar' midt på dagen. Du risikerer, at søvntrangen er mindre om aftenen, så du må ligge søvnløs længe. Kilde: Dansk Sundhedssikring

Ét er mængden af søvn, men desværre oplever mange danskere også, at søvnen er dårlig.

Dansk Sundhedssikrings undersøgelse viser nemlig, at 28 procent af de adspurgte vurderer deres søvn til at 'være dårlig'.

Her er grundene som oftest afbrudt søvn, urolig nattesøvn eller besvær med at falde i søvn.

Omkring 5.000 personer deltager i undersøgelsen, der er foretaget af VitalityGuard.