Det moderne menneskes tidslinje skal omskrives efter en 73.000 år gammel tegning er fundet på en sten, skriver Nrk.

»Det fantastiske er, at dette er lavet af homo sapiens,« siger Christopher Henshilwood, direktør i Center for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen i Norge.

»Tegningen er et ekstremt vigtigt fund, der fortæller os, at mennesker allerede kunne bruge symboler og gemme information uden for hjernen,« fortsætter han.

Mønstret på stenen, som er fundet i en hule i det sydlige Cape Town i Sydafrika, er ikke tilfældige kruseduller, men et mønster, der er set før andre steder i verden, og som kunne læses og forstås af andre.

Forskere arbejde inden i Blomboshulen, som ligger på Sydafrikas sydlige kyst. Foto: HANDOUT

Der er før set hulemalerier, som er 64.000 år gamle, men de er lavet af neandertalere og altså ikke af homo sapiens, som det moderne menneske tilhører.

Forskning viser, at det moderne menneske var færdigudviklet for 200.000-300.000 år siden. De var udviklede som os, så ud som os og kommunikerede som os.

Stenen blev fundet i hulen i 2011, men først i 2015 fandt man ud af, at den var et vigtigt fund. Det tog tre år med undersøgelser, før man i september i år kunne verificere stenens autencitet.

Stenen skal udstilles i Cape Town og Johannesburg, men kommer med alt sandsynlighed til Bergen om to år.