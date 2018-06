Det sociale medie Snapchat lancerede mandag en ny funktion, der lader dig slette dine chatbeskeder, selvom du har sendt dem af sted.

De fleste har nok prøvet, at man sender en besked, som man sekundet efter fortryder. Der er ikke meget at gøre for dig, hvis det er en SMS, du har sendt, men hvis du chatter på Snapchat, kan du nu fortryde din besked. Så skal du bare krydse fingre for, at din ven ikke har nået at læse den endnu.

Det skrev Snapchat mandag selv ud til deres brugere:

Denne besked sendte Snapchat i går ud til deres brugere.

'Har du nogensinde sendt en besked ved et uheld? Nu har du mulighed for at slette en chat... selv inden din ven har set det. Du skal blot trykke og holde på beskeden,' skriver Snapchat i meddelelsen til sine brugere.

Det nye tiltag lader dig slette tekstbeskeder, men også billeder eller lydbider sendt via chatten kan slettes. Det kræver som sagt bare, at du holder fingeren på beskeden, indtil du får muligheden for at slette beskeden.

Der er dog et lille 'men', og det er, at modtageren stadig vil modtage en notifikation om, at du har slettet en besked. Så længe de ikke nåede at se dem, vil de dog aldrig finde ud af, hvad den indeholdt.