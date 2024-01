»Det er vildt. Som en af mine kolleger sagde til mig i går: Det her er noget, der nok aldrig kommer til at ske i vores liv igen,« siger dna-forsker Eske Willerslev til Børsen.

Hans begejstring omhandler et nyt stort forskningsprojekt – som allerede har afsløret noget helt nyt om os danskere.

Eske Willerslev fra Københavns Universitet er en del af et internationalt forskerhold, som har indhentet arvemasse fra 5.000 skeletter, der er blevet udgravet i Europa og Asien. Det ældste skelet er 34.000 år gammelt.

Forskerne har blandt andet undersøgt, hvor skeletterne stammer fra.

Og da de sammenholdt skeletternes arvemasse med 400.000 nulevende europæeres, opdagede Eske Willerslev og co. noget interessant om os danskere.

Det viser sig nemlig, at hele befolkningen i Danmark er blevet udskiftet ikke bare én, men to gange.

Senest for – set i historisk perspektiv – blot 5.000 år siden, da hyrdefolket yamnaya, som stammer fra De Pontiske Stepper i det vestlige Asien, efter en folkevandring slog sig ned i det nuværende Danmark.

I løbet af få generationer var den hidtidige befolknings arvemasse fortrængt.

Med andre ord: Ingen nulevende danskere stammer fra Danmark.

Vi danskere stammer heller ikke fra stenaldermanden, som vi hidtil har troet.

Eske Willerslev betragter forskerholdets opdagelser som et gennembrud og forventer, at det vil bane vejen for mere ny viden.