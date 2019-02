Større hunde med større hjerner er tilsyneladende mere intelligente end deres mindre artsfæller med mindre hjerner.

Det konkluderer et nyt studie fra det amerikanske University of Arizona, skriver Videnskab.dk.

Forskerne er stadig usikre på, hvorfor det er sådan. Det kan både være antallet af neuroner i hjernen, sammensætningen af neuronerne eller noget helt tredje, fortæller hovedforfatteren bag studiet, Daniel Horschler, som er ph.d.-studerende i antropologi ved University of Arizona, ifølge Videnskab.dk.

Daniel Horschler pointerer også, at intelligensen dækker over, at større hunde generelt har en bedre såkaldt kognitiv kontrol end små hunde, hvilket for eksempel indebærer bedre korttidshukommelse og større selvkontrol.

Samme tendenser er også tidligere blevet påvist blandt primater.

»Tidligere studier har påvist det samme hos primater primært, så vi var ikke sikre på, om resultaterne kun var et udtryk for et særligt aspekt i evolutionen i hjernen hos primater,« fortæller Daniel Horschler ifølge Videnskab.dk.

»Vi mener, at hunde er et godt testdyr, da der er så store forskelle i deres hjernestørrelse i en grad, som man ikke kender fra andre jordbaserede pattedyr. Der er chihuahuaen og granddanoisen og alt imellem,« tilføjer han.

Daniel Horschler har baseret sit arbejde på data fra 7.000 forskellige hunde fra 74 forskellige racer fra hjemmesiden dognition.com - en borgervidenskabsside, hvor almindelige mennesker kan uploade data om deres hunde.

Hundenes hjernestørrelser blev målt ud fra gennemsnittet hos racen. Denne data blev siden samkørt med data fra øvelser om hundenes korttidshukommelse og selvkontrol.

Daniel Horscler tog også højde for, hvorvidt hundene var blevet trænet eller ej, og det viste sig, at de større hunde generelt klarede øvelserne bedre, uagtet deres træningsniveau.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Animal Cognition.

