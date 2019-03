Din genetik kan påvirke, hvordan medicin virker - og det gælder også p-piller, viser ny forskning.

Kvinder, der bærer en sjælden genetisk variant, producerer et enzym, der er i stand til at nedbryde de hormoner, der findes i p-piller, viser et nyt studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Obstetrics & Gynecology.

Den genetiske mutation kan være en del af forklaringen på, hvorfor p-piller ikke er 100 procent effektive og hvorfor nogle kvinder, der tager dem, stadig kan blive gravide.

Historisk har læger antaget, at kvinder, der har taget p-piller og alligevel er blevet gravide, må have misset en pille. Men den forklaring var ikke god nok for Aaron Lazorwitz. Han forsker i obsetrik og gynækologi ved det amerikanske University of Colorado.

350 kvinder, hvoraf størstedelen var i 20'erne, deltog i forsøget, som er det første, der undersøger sammenhængen mellem DNA og evnen til at forhindre graviditet.

Her kunne det påvises, at cirka fem procent af kvinderne bærer et særligt muteret gen, CYP3A7*1C, som nedbryder de hormoner i p-piller, der hindrer graviditet,

Det er dog ikke umiddelbart muligt at opgøre den eksakte risiko for at blive gravid, hvis man har genet, forklarer Aaron Lazorwitz til CNN.

»Ikke på nuværende tidspunkt. Det er for tidligt,« siger han.