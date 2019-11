Hunden er menneskets bedste ven, og vi elsker at kunne sammenligne os selv med vores firbenede venner.

Men hvor gammel er hunden egentlig, hvis man omregner til menneskeår?

Ifølge en udbredt huskeregel, svarer ét hundeår til syv menneskeår. Desværre er huskereglen en myte, som overhovedet ikke passer.

Men nu er der måske ved at være fundet en udregning, der giver et mere retvisende svar på hundens alder. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, som endnu ikke har fået peer-review af andre forskere, har forskere fra University of California San Diego forsøgt at komme frem til en formel, der kan bruges til at konvertere hundeår til menneskeår.

For at sammenligne mennesker og hundes aldre har forskerne undersøgt ’methyleringen’ af vores gener. Man kan bruge graden af methyleringen af generne som en indikator for et væsens biologiske alder, uafhængigt af dets kronologiske alder.

At sammenligne mennesker og hunde direkte viste sig dog at være en anelse udfordrende.

I modsætning til mennesker, findes der en lang række vidt forskellige hunderacer, og deres levetid varierer meget.

De største hunde bliver sjældent ældre end 6-7 år, mens de helt små hunde kan blive op til 17-18 år.

Forskerne besluttede sig derfor for at fokusere på Labrador Retriever-hunderacen, der i gennemsnit bliver 12 år, hvilket er meget gennemsnitligt for hunde.

Forskerne undersøgte 104 hunde, som de sammenlignede med allerede eksisterende data fra 320 mennesker samt 133 mus.

De kom frem til, at man kan omregne hundens biologiske alder til menneskeår ved at bruge formlen:

Menneskeår = 16 * ln(hundeår) + 31

På Videnskab.dk kan du også se et skema over, hvordan hundes og menneskers biologiske aldre svarer til hinanden.

Resultaterne afslørede, at livscyklusserne hos henholdsvis mennesker, hunde og mus forløber med forskellige hastigheder på bestemte tidspunkter i livet. Alligevel var der sammenfald i forhold til flere fysiologiske milepæle.

Lighederne er særligt slående, når man sammenligner mennesker og hunde som meget unge og meget gamle.

Mennesker og hunde får eksempelvis tænder, mens de har cirka den samme biologiske alder. Og så er vores gennemsnitlige levealder også cirka den samme, når den udregnes i forhold til det epigenetiske ur.

Omkring midten af vores livscyklus, bliver det dog sværere at få øje på de store ligheder. Hunde gennemgår puberteten og bliver seksuelt aktive langt hurtigere end mennesker. Set med epigenetiske briller er en 5-årig labrador 56 år gammel i menneskeår.

Derefter bremser hundens aldring dog en del, og vi mennesker formår at indhente dem en smule senere i livet.

