I sidste uge kunne de egyptiske myndigheder annoncere, at der var fundet 13 uåbnede, yderst velbevarede og bemærkelsesværdige sarkofager.

Nu kan det egyptiske ministerium for antikvitet og turisme så annoncere yderlige 14(!) nye sarkofag-fund fra Saqqara-nekropolisen syd for hovedstaden Kairo. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se sarkofagen i fuld størrelse.

Malingen på fundene er nærmest, som var de lige lagt i den underjordiske krypt.

I virkeligheden har de mumificerede egyptere ligget uforstyrret i deres kister i 2.500 år.

Nekropolisen (latin for ’dødes by') ligger dybt under jorden omkring 16 kilometer syd for de berømte Giza-pyramider og er en del af den antikke by Memphis.

Fundene er foretaget i forbindelse med udgravninger, hvis fund skal stimulere turismen i Egypten.

Den indbringende sektor har tidligere været lagt ned på grund af politisk tumult og terrorangreb – og nu også coronavirus.

