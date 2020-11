For første gang oplever kinesiske forskere, at antallet af vilde leoparder faktisk er stigende i den norlige del af Kina. Det er overraskende, men hænger måske sammen med, at skoven har fået lov til at vokse på de kanter.

Leoparderne betragtes ellers som et udrydningstruet dyr, blandt andet på grund af rovdrift på de adrætte dyr, og at mere skov bliver fældet i andre dele af Kina og i resten af verden.

Men i Kina viser ny forskning af blandt andre folk fra Københavns Universitet, at bestandelen af leoparder i området omkring Loess Plateau i den nordlige del af landet faktisk er steget.

»Vi var ret overraskede over, at antallet af leoparder er steget, for leopardbestanden er faldende mange andre steder. Vi vidste, at der var leoparder i det her område, men vi anede ikke hvor mange,« siger Bing Xie, der er ph.d.-studerende på Biologisk Institut på Københavns Universitet og en af forskerne bag studiet.

Vilde leoparder kan også udgøre en fare for mennesker, som her, hvor en leopard har forvildet sig ind i et hus i Kathmandu, Nepal. Foto: NAVESH CHITRAKAR Vis mere Vilde leoparder kan også udgøre en fare for mennesker, som her, hvor en leopard har forvildet sig ind i et hus i Kathmandu, Nepal. Foto: NAVESH CHITRAKAR

Sammen med forskere fra Beijing Normal University har hun afdækket 800 kvadratkilometer af Loess Plateu mellem 2016 og 2017. Den optælling viser, at antallet af leoparder er steget fra 88 i 2016 til 110 i 2017. Forskerne venter, at stigningen er fortsat frem til i dag.

Årsagen til rovdyrets fremgang er formentlig et resultat af flere initiativer, som den kinesiske regering sammen med forskere satte i gang i 2015. De skulle genoprette biodiversiteten i området.

»For cirka 20 år siden blev skoven i området lavet om til landbrug. De vilde dyr forsvandt og dermed leoparderne. Men nu er skoven blevet genoprettet, og dyrene er kommet tilbage. Det samme gælder leoparderne,« fortæller Bing Xie.

Forskerne på stedet har brugt kamerafælder til at finde ud af, hvor mange leoparder der faktisk findes på Loess Plateau. Men ingen af forskerne så rovdyret med deres egne øjne.

Denne træleopard er fotograferet i en zoologisk have i Prag. (Arkivfoto) Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Denne træleopard er fotograferet i en zoologisk have i Prag. (Arkivfoto) Foto: MARTIN DIVISEK

»Leoparder er ekstremt menneskesky og sniger sig lydløst omkring. Derfor er det slet ikke ualmindeligt, at man kan studere dem i 10 år, uden rent faktisk at se dem i levende live,« forklarer hun.