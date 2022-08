Lyt til artiklen

For mere end 50 år siden skete det for første gang.

»Et lille skridt for mennesket, et kæmpe spring for menneskeheden,« sagde den amerikanske astronaut Armstrong.

I alt har 12 mennesker været på Månen og senest for et halvt århundrede siden. Men nu skal det ændres.

Søndag tager NASA det første af tre skridt mod igen at sende mennesker til Månen.

Og det bliver både større og mere imponerende end nogensinde før.

I sidste uge fik missionen Artemis 1 grønt lys til at fortsætte efter en test ved Kennedy Space Center, skriver Sky News.

Søndag vil rumfærgen forlade jorden – mere præcis Florida – med et voldsomt brag.

Ifølge en talsperson fra NASA kan tilskuerne til affyringen forvente en ildkugle større end mange tidligere raketter.

Det forventes, at flere hundredtusinder tilskuere vil tage plads i området omkring affyringsrampen.

Er du også nysgerrig på det store rumeventyr? Så kan du heldigvis følge med live på dette link 29. august 14.33 dansk tid.

Den længe ventede mission er delt op i tre stadier.

Formålet med missionen er at etablere en base, hvorfra der kan laves årlige missioner.

Først vil rumfærgen søndag lette fra jorden uden mandskab og udføre en 42-dage lang tur omkring Månen.

Her skal NASA teste den enorme rumfærge, før astronauterne skal med ombord.

På den mere end månedlange rejse skal rumfærgen også indsætte adskillige små satellitter.

De skal blandt andet undersøge strålingen i rummet og lede efter vand og is på Månen.

Rumfærgen med navnet Orion vil returnere til jorden 10. oktober.

Selvom missionens første rejse er uden mennesker ombord, så er det stadig en historisk bedrift, hvis alt går som planlagt.

Det vil nemlig være den længe rumrejse uden at tilslutte sig en rumstation undervejs.

Næste stadie i projektet er Artemis 2, som vil tage fire astronauter med ud i rummet engang i 2024.

Der vil være tale om en kortere tur tæt på Månen.

Forløsningen komme for alvor ved Artemis 3, som er sidste del af missionen.

Her vil mennesker for første gang i mere end 50 år igen lande på Månen.

Og med endnu en historisk detalje. Der vil nemlig være en kvinde og en farvet person ombord, hvilket vil være første gang.

Forventningen er, at det hele sker i 2025. Hvis alt går efter planen.