Den er ikke lige rundt om hjørnet.

Faktisk er den hele 103 millioner kilometer væk. Alligevel er det muligt at se den med det blotte øje, hvis du lægger nakken tilbage ved midnatstid.

Det er den nyopdagede komet Neowise, der lige nu kan spottes i udkanten af solsystemet, skriver Dr.dk.

Neowise blev opdaget så sent som den 27. marts i år og er opkaldt efter Nasa-rumteleskopet Near-Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explore.

Neowise over Frankrig 8. juli. Foto: FIRMIN BOYON

Det er kometens materiale af is og støv, der lyser op i himmelrummet, når det fordamper og reflekteres af solens stråler.

»Jeg var selv ude i går og fangede den ved midnat, hvor den står forholdsvis lavt på himlen. Det er også på det tidspunkt, himlen er mørkest, hvilket gør det lettere at se den,« siger Michael Linden Vørnle, som er astrofysiker ved DTU Space, Institut for Rumforskning og Rumteknologi, til Dr.dk

Neowise kan lige nu og frem til 12. juli ses mod nordøst. Fra den 20. til 25. juli vil den passere under stjernebilledet Karlsvognen.

Den 23. juli flyver Neowise ganske tæt forbi Jorden med en afstand på blot to tredjedele af afstanden til solen.

Kometen Neowise over Ungarn. Foto: PETER KOMKA

Kometens kerne har en diameter på cirka fem kilometer, og hvis den havde ramt Jorden, ville den lægge kloden øde.

Det er en god ide at gå på kometjagt nu. For i den kommende tid vil Neowise bevæge sig mod vest og længere væk fra solen, og så bliver det sværere at spotte den.

Og når du det ikke denne gang, er det for sent.

For Neowise kommer først forbi igen om 6.765 år.