For første gang nogensinde er Nasas gigantiske månerumraket kommet ud fra hangaren i Forida. Det skete torsdag aften.

Raketten, der også kendes som Space Launch System (SLS), blev rullet ud på Kennedy Space Center fordi det skal gennemgår en prøvenedtælling.

Hvis alt går som planlagt, vil raketten være klar til at sende en ubemandet kapsel rundt om månen. Noget der kan ske i løbet af de næste par måneder. Det skriver BBC.

Nasa håber at astronauter vil vende tilbage til månens overfalde på et tidspunkt i løbet af dette årti.

SLS raketten på vej ud mod opsendelsesplatformen. Foto: NASA / Joel Kowsky

SLS er en enorm raket, der er lige under 100 meter høj.

Den blev designet til at være mere kraftfuld end Apollo Saturn-raketten, som stod for opsendelserne i slutningen af 1960erne og de tidlige 70ere.

Den vil have kræfter nok til at sende astronauter langt væk fra Jorden. Og også en last, som de behøver for at kunne være væk i længere tid.

Torsdagens begivenhed var den første gang det var muligt, at se alle de forskellige elementer sat sammen.

Her ses raketten med hangaren i baggrunden. Foto: AFP PHOTO / Aubrey Gemignani / NASA

»Den første udrulning er et virkeligt ikonisk øjeblik for dette køretøj,« siger Tom Whitmeyer fra Nasa.

Raketten bliver nu klargjort en test, der formentlig vil ske den 3. april. Der skal testnedtællingen foregå indstil 9,4 sekunder før den ville være sendt op.

Hvis alting går som planlagt, skal Nasa vælge en dato for selve rumrejsen. Formentlig bliver det i enden af juni eller begyndelsen af juli.