NASA kunne ikke forstå, hvorfor det lynede på planeten Jupiter, da det amerikanske rumagenturs rumskib Voyager 1 i 1979 passerede den store planet. Men den gåde har de i dag, 39 år efter, løst.

Det skriver NASA selv.

Da NASA's Voyager 1 i 1979 fløj forbi Jupiter, der er den største planet i solsystemet, fandt de ud af, at det tordnede på planeten. Data viste dengang, at radiosignalerne fra tordenvejret på Jupiter ikke kunne sammenlignes med de signaler, som et lignende tordenvejr afgiver på Jorden.

Det lyse plamager på Jupiters overflade er lyn, som er fanget via NASA's JunoCam. Foto: NASA Vis mere Det lyse plamager på Jupiters overflade er lyn, som er fanget via NASA's JunoCam. Foto: NASA

Forskellen i signalerne har været en gåde for NASA siden. Men nu er den blevet løst, efter rumsonden Juno med mere moderne teknologi har kredset om Jupiter i næsten to år.

Den nye data har vist NASA, at Jupiters lyn ikke adskiller sig meget fra Jordens, men at der alligevel er en lille forskel. Her på Jorden tordner det nemlig mest ved ækvator, mens det på Jupiter tordner mest ved de to poler. Grunden skal findes i, at de to planeter påvirkes forskelligt af Solens stråler.

Her på Jorden er det nemlig sådan, at det er Solen, der får varm luft til at stige op i luften, hvorefter der dannes tordenbyger i atmosfæren.

Anderledes er det på Jupiter, der får meget af dens varme fra planetens kerne, mens Solen dog også hjælper lidt til med solstråler. Det betyder ifølge NASA's videnskabsmænd, at Jupiters ækvator får hjælp af Solens stråler til at udligne varmen fra planetens kerne. Modsat sker der det ved polerne, som altså ikke får nær så mange solstråler fra Solen, at der ikke kommer nok solstråler til at stabilisere varmen fra planetens kerne, som i stedet stiger op og bliver til lyn og torden.

Forskerne bag den såkaldte Juno-mission har altså knækket koden om Jupiters tordenvejr, men én gåde mangler de stadig:

»Selvom vi ser tordenvejr ved begge poler, hvorfor ser vi så flest ved den nordlige pol?,« spørger Shannon Brown, der er videnskabsmand hos NASA, til NASA selv.