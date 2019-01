Tænker du nogensinde på, hvornår jorden går under?

Det har mange gjort før dig.

For ikke længe siden påstod konspirationsteoretikere, at det ville ske den 21. december 2012.

Nu melder NASA ud: man ville aldrig holde det hemmeligt, hvis jorden var ved at gå under.

Astronom Dr Thaller, der arbejder for rumfartsagenturet, fortæller i et interview, at forskerne i NASA ville være lige så bekymrede som resten af jordens befolkning, hvis en altødelæggende asteroide var på vej mod jordkloden.

Det skriver Sunday Express.

»Hvis jeg vidste, at verden var ved at gå under, tror du så, jeg ville sidde ved mit skrivebord?« siger Dr Thaller og fortsætter:

»Den dag du ser alle ansatte i NASA købe al den gode vin og bruge alle penge på deres konto - den dag skal du være nervøs.«

Er du bange for, at jorden går under i din levetid?

Hun forsikrer om, at det ikke vil være muligt at holde hemmeligt, hvis jorden var ved at gå under.

Hvis du alligevel er interesseret i, hvornår næste dato for jordens undergang er lagt, så får du den lige her:

Februar 2019 vil en asteroide ved navn 2002 NT7 passere jorden.

Nogle konspirationsteorier lyder på, at den vil passere meget tæt på jorden. Med en afstand på blot 10.000 kilometer, mens NASA mener, at den vil passere med en afstand på 61 millioner kilometer fra jorden.