I løbet af de næste 100 år kan en asteroide på størrelse med en 10 etagers-bygning kollidere med Jorden.

Sådan lyder advarslen fra det amerikanske rumfartsagentur, NASA.

Skærtorsdag passerer den såkaldte nærjords-asteroide, der har fået navnet 2019 GC6 også Jorden, men da den er mere end 200.000 kilometer væk, er der ingen grund til bekymring her og nu.

I stedet vil asteroiden fortsætte sin rejse rundt om de indre ringe i solsystemet.

Mere alvorligt ser det altså ud i årene, der kommer, skriver britiske The Independent.

Så snart, astronomerne opdagede den nye asteroide, blev den optaget på listen over asteorider, der risikerer at ramme Jorden indenfor de kommende 100 år.

Hvornår det så sker, er mere uvist, men asteroiden nærmer sig Jorden igen i 2034, 2041 og 2048.

Asteroiden lader til at måle omkring 7,5 meter i bredden og 30 meter i længden.

Det er helt normalt, at diverse vragrester fra rummet kolliderer med Jorden, men langt det meste rumaffald brænder op inden det når Jorden.

Det sker dog, at en asteroide finder vej gennem Jordens atmosfære. Det skete eksempelvis i 2013 over den russiske by Tjeljabinsk, hvilket forårsagede en stor eksplosion.

En undersøgelse viste sidenhen, at eksplosionen frigjorde mere end 30 gange så megen energi som Hiroshima-bomben.

Der er er mere end 700.000 kendte asteroider, hvoraf langt de fleste befinder sig mellem asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter - og altså ikke udgør nogen fare for os her på Jorden.