Forskerne er blevet sat på prøve, efter gentagne radiobølger er blevet observeret fra rummet. Men hvad de er, eller hvor de kommer fra, kan de kloge mennesker ikke svare på.

Tidligere på året skrev The Guardian, at radiobølger, der gentager sig selv, er blevet observeret flere gange siden 2007, hvor de blev opdaget første gang.

Forskerne kalder bølgerne for ‘FRB’ som er en forkortelse for Fast Radio Bursts (hurtige radiobyger, red.), og mener, at der er tale om et stærkt astrofysisk fænomen, der opstår milliarder af lysår væk fra mælkevejen, skriver Dagbladet.

Ud over det, er det sparsomt med information, som forskerne har omkring radiobølgernes oprindelse, og hvad de er. Dog kan dét, at de gentager sig, hjælpe forskerne med at finde ud af mere om dem.

»Indtil nu troede vi kun, at der var én ‘FRB’, men når vi nu ved, at der er en mere, så betyder det, at der kan være endnu flere derude,« siger Ingrid Stairs, astrofysiker ved University of British Columbia, til The Guardian.

Varigheden af disse radiobølger er kun et par tusindedele af et sekund, og beskrives som et mystisk, usynligt lys, der bombarderer jorden.

I januar blev der offentliggjort en rapport, der afslører, at tallet for nye registreringer af ‘FRB’ hele tiden stiger, og at der på blot to måneder er blevet registreret 13 nye radiobølger.

Nogle af teorierne om de mystiske bølger foreslog, at de kunne stamme fra rester af supernovaer eller stråling fra sorte huller.

#ICYMI scientists have detected some rather interesting radio signals from the depths of intergalactic space thanks to the Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Find out more about #CHIME here: https://t.co/kMS3vINpof pic.twitter.com/70W6HjGArD — Canada (@Canada) 13. januar 2019

Men supernova-teorien er nu blevet skudt ned, efter at radiobølgerne er blevet registreret gentagne gange, da en supernova, eller eksploderende stjerne, sandsynligvis kun kan forekomme én gang.

I rapporten står der også, at fænomenet sker oftere end det hidtil er blevet registreret.

Radiobølgerne blev først opdaget i 2007 efter at forskere havde undersøgt arkivdata som Parkes Observatory i Australien havde indsamlet i 2001.

Dengang var de blevet afvist som målefejl, da de kun var blevet registreret en enkelt gang. Senere opdagede de også, at nogle af glimtene skyldtes mikrobølgeovne.