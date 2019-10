Kan vi lære noget om den kvindelige orgasme ved at studere kaniner? Ja, lyder det fra forskere i et nyt studie.

Forskere er muligvis kommet med en forklaring på et af biologiens store mysterier: Den kvindelige orgasme.

Orgasmen har nemlig tilsyneladende intet andet formål end at være behagelig for kvinder.

Nu lyder forklaringen i et nyt studie, at orgasmen muligvis kan kobles til frigivelsen af æg, efter forskerne har undersøgt kaniner.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag undersøgelsen har også tidligere foreslået, at den kvindelige orgasme måske evolutionært har været knyttet til frigivelsen af æg under sex.

Det er nemlig en mekanisme, der i dag findes i flere dyrearter, herunder kaniner. Altså, at dyret frigiver æg i forbindelse med parring.

Da mennesket har spontan ægløsning (ægløsningen er i dag ikke koblet til sex), går teorien på, at den kvindelig orgasme er et eksempel på evolutionære 'tømmermænd' (levn fra fortiden).

Forskerne siger, at det nye eksperiment understøtter idéen.

»Vi ved, at der er en refleks hos kaniner, men spørgsmålet er - kunne det være samme mekanisme hos mennesker, der bare har mistet sin funktion?« siger Mihaela Pavličev, der er adjunkt ved University of Cincinatti, og som var medforfatter på studiet, til The Guardian.

For at undersøge spørgsmålet gav forskerne 12 kaniner fluoxetin (også kaldet Prozac) i to uger.

Fluoxetin er er et antidepressivt middel, som, man i forvejen ved, reducerer kvinders evne til orgasme.

Herefter så man på antallet af æg, der blev frigivet, efter hunkaninerne havde haft sex med en hankanin ved navn Frank.

Resultaterne viste, at kaniner, der fik antidepressive midler, frigav 30 procent færre æg end ni andre kaniner, der ikke fik Prozac, men som stadig havde sex med hankaninen.

Ifølge Pavličev er det stadig uklart, præcis hvordan Prozac påvirker refleksen hos kaniner. Hun understreger, at der er behov for eksperimenter med andre dyr også.

Selv hvis deres teori er rigtig, er det stadig relevant at undersøge, hvorfor orgasmen stadig er der hos kvinder, mener forskerne.

Elisabeth Lloyd, der er professor i biologi ved Indiana University og forfatter til bogen ‘The Case of the Female Orgasm’, roser studiet overfor The Guardian.

Hun tilføjer dog, at der stadig er spørgsmål. Er det for eksempel de samme muskler og nervefibre i refleksen hos kaniner, der også er til stede i den kvindelige orgasme? Det mangler der svar på.

Studiet er blevet udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

