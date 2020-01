En dag for omkring 2.600 år siden blev en mand formodentlig hængt i nærheden af det, der i dag er den britiske landsby Heslington.

Hvad han har gjort, eller hvem han var, vides ikke. Men nogen adskilte efterfølgende hans hoved fra kroppen og smed det fra sig.

Siden har det ligget gemt i tungt og vådt mudder, indtil et hold forskere i 2008 fandt det.

Alting syntes umiddelbart at være forgået, bortset fra det brune kranium.

Men indeni kraniet gemte sig mellem mudder og jord noget aldeles bemærkelsesværdigt:

En rest af mandens hjerne. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hjernen er ellers et de organer, der hurtigst forgår efter dødens indtruffen. Det helt unikke ved denne oldgamle hjernestump er, at den stadig ligner et stykke fra en nutidig hjerne – den er bare skrumpet ned til en ottendedel.

Og det har forbløffet forskerne, der har udgivet deres artikel om hjernen i tidsskriftet Journal of the Royal Society.

Forskerne har fundet svaret på mysteriet mellem hjernens indre strukturer af protein, som bruges til at opretholde det komplekse net af neuronerne eller nerveceller, der danner vores bevidsthed.

De engelske forskere har i løbet af et helt år tæt observeret processerne i en nutidig hjerne, der forgår.

De har fundet, at proteinerne i den ældgamle hjerne sammenlignet med den nutidige har samlet sig, så de står som mere solide strukturer, mens en stor del af det overskydende molekylære materiale i oldtidshjernen er forgået.

Derfor er hjernen skrumpet, og det har været med til at bevare den.

Hvorfor denne proces skete i netop denne hjerne, ved forskerne ikke.

Men måskes skyldes det, at et fremmed kemikalie trængte ind i hjernen efter mandens død og ændrede den naturlige udvikling, foreslår forskerne.

