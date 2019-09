450 unge, amerikanske e-cigaret-dampere kan muligvis være blevet ramt af en mystisk sygdom.

Læger har nu fundet en særlig olie i e-væsken, Vitamin E-acetat, som flere af de amerikanske 'vapere' inhalerede.

Det skriver Forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

De fleste af ofrene har indrømmet, at de har inhaleret e-væske, som indeholder THC – tetrahydrocannabinol – det psykoaktive virkestof i cannabis.

Et mindretal insisterer på, at de kun har inhaleret nikotin-produkter, fremgår det af forskning.no.

De amerikanske sundhedsmyndigheder arbejder lige nu for at finde årsagen til den mystiske lungesygdom. Indtil videre har det kostet seks menneskeliv - og nu er forskerne altså endelig på sporet af årsagen.

Lægerne har identificeret et nyt særtræk blandt de seks patienter, som er indlagt på University of Utah Hospital i Salt Lake City. De har store immunceller i lungerne, som indeholder utallige oliedråber; såkaldte lipidfyldte makroflager.

University of Utah Health publicerede for nylig fundet i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Forskerne mener, at patienterne har en såkaldt 'fedtlungebetændelse', som man risikerer at få, hvis man inhalerer oliebaserede stoffer.

Et af problemerne, at e-cigaretvæske kan indeholde en lang række ingredienser – især hvis den er ulovligt fremstillet.

Vitamin E-acetat er et olieprodukt, som almindeligvis bliver anvendt i hudcreme, og hvordan det er endt i e-cigaret-produkterne er fortsat et mysterium.

Cannabis indeholder naturligt E-vitamin, så forbindelsen stammer muligvis fra den koncentrede cannabisolie.

»Eller også er en hudplejeolie blevet tilført,« siger Sven-Eric Jordt, forsker ved Duke University til mediet Gizmodo.

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet fortæller til forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, at Vitamin E-acetat er en ingrediens, som sælgerne af cannabisolie bruger som fortykningsmiddel.

»THC-potentialet i cannabisolien bliver ofte vurderet efter væskens tykkelse, og derfor tilsætter man E-acetat på det illegale cannabismarked for at skjule, at cannabisolien er udvandet,« forklarer Karl Erik Lund.

Centers for Disease Control and Prevention i USA melder klart ud: Undgå at købe produkter til e-cigaretter på det sorte marked – og det gælder også hjemmesider.