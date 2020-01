Ankelstrømper, opsmøgede bukser eller stumpebukser.

Kært barn har mange navne og i dette tilfælde er barnet og synderen bare ankler. For de bare ankler gør dig nemlig mere udsat for at blive ramt af sygdom, når man bevæger sig udenfor ved lave temperaturer.

»Det er ikke anklerne, der tager skade af kulde, men har man kolde ankler, får man også mindre blod til slimhinderne i svælget. Det kan give infektioner,« siger praktiserende læge Tue Flindt Müller til DR.

Det er ikke livsfarlige sygdomme, som du udsætter dig for, men du svækker dit immunforsvar, når du går med bare ankler i koldt vejr.

Kulde øger risikoen for, at en sygdom, man allerede er smittet med, udvikler sig.

Er man smittet med forkølelse, kan kulden på de bare ankler dermed være med til at skubbe sygdommen i den forkerte retning.

»Forkølelse har lidt lettere ved at bryde ud, hvis du fryser. Det kræver dog imidlertid, at du allerede er smittet med en forkølelsesvirus. Det samme gælder blærebetændelse,« har den norske speciallæge i almen medicin Kari Sollien tidligere udtalt til ugebladet KK.

Også foredragsholder og læge Jerk W. Langer mener, at de bare ankler er en dårlig idé.

»Blodkarrene ligger tæt på huden på anklerne, hvorfor man taber en stor mængde varme,« forklarer han.

Han kommer ind på en ældre undersøgelse, der påviste, at:

»... når forsøgspersoner sidder med fødderne i koldt vand, er de mere sårbare for forkølelsesvirus,« forklarer lægen.

Derfor er der mange gode grunde til, at genoverveje de moderigtige benklæder og strømper, inden du bevæger dig udenfor i disse dage.