Archaeopteryx er navnet på det link, der mangler for at finde den evolutionære udvikling fra dinosaurer til fugle. Men nu er forskere et skridt tættere på.

»Vores opdagelse af den yngre slægtning til Archaeopteryx, cementerer sidstnævntes status som verdens første fugl - den var ikke bare én blandt mange andre dinosaurer med fjer,« siger læge i palæontologi ved universitetet i Manchester, John Nudds.

Forskere fra universitetet i Manchester har nemlig fundet en ’kusine’ til Archaeopteryx, som er omkring en halv million år yngre, end de andre 12 fossiler, som er blevet undersøgt.

Det betyder, at den yngre udgave blandt andet har sammmenvoksede kranieknogler, stærkere ’håndrodsknogler’ og anderledes bryst- og vingestrukturer. Noget, som forgængerne ikke har.

Dr. i palæontologi ved universitetet i Manchester, John Nudds, viser fossilet frem. Foto: Manchester University Vis mere Dr. i palæontologi ved universitetet i Manchester, John Nudds, viser fossilet frem. Foto: Manchester University

Opdagelserne har været mulige ved hjælp af en avanceret 3D-røntgenscanning.

Scanningen har simpelthen kunnet klarlægge, at ’fossil nummer otte’, som det blev kaldt, ligner de fugle, vi kender i dag, i langt højere grad end tidligere fossiler.

»Ved hjælp af digital dissektion af fossilet kan vi fastslå, at Archaeopteryx udviklede sig til at have bedre fysiske forudsætninger for at flyve,” uddyber John Nudds.

Fossilet har givet anledning til at skabe endnu en kategorisering af Archaeopteryx’er. Derfor har det fået navnet Archaeopteryx albersdoerferi.