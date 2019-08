Hvis du har det med at blive overmandet af trangen til at lægge dig ned og få en middagslur, når du kommer fra arbejde eller skole, kan der være fare på færde.

Ny forskning viser, at overdreven trang til at sove midt på dagen kan være tegn på, at du er ved at udviklede den frygtede sygdom Alzheimers.

Det viser et forskningsprojekt, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet ’Alzheimers and Dementia’, skriver The Times.

Forskerne bag den opsigtsvækkende rapport har fundet frem til, at de tre dele af hjernen, som hjælper os til at holde os vågne midt på dagen, er nogle af de første områder, som bliver angrebet af sygdommen.

Det er helt konkret en ophobning af Tau-proteinet, som får områderne i hjernen til at degenerere.

Selvom studiet kan virke opskræmmende for dem, der har tendens til at sove til middag, er det dog langt fra sikkert, at trangen til en lur har noget med Alzheimers at gøre.

»Nogle mennesker tager middagslure hele livet, uden det er et problem. I nogle kulturer har man en daglig siesta – det er fint. Advarslen kommer, når folk pludselig begynder at sove om dagen, selvom de ikke gjorde det før,« siger Lea Grinberg, professor ved University og California San Fransisco, til The Times.

I forbindelse med studiet har forskerne undersøgt hjerner fra 13 afdøde Alzheimers-patienter og syv kontrolpersoner.

Her blev det tydeligt, at de tre dele af hjernen, der hjælper os til at holde os vågne, havde mistet op mod to tredjedele af deres hjerneceller hos de afdøde patienter.

»Det er opsigtsvækkende, fordi det ikke er et enkelt område i hjernen, som degenererer, det er hele det netværk, som hjælper os til at holde os vågne,« siger Jun Oh, forskningsassistent på University og California.

Et andet forskningsprojekt på området viser, at mænd, som sover lur mindst to timer om dagen, har 66 procent større risiko for at lide af nedsatte kognitive funktioner, end dem, der sover under 30 minutter om dagen.

Forskerne bag projektet er del af en bølge af forskere, som i disse år arbejder på at finde metoder til at opfange Alheimers og demens langt tidligere i sygdomsforløbet, end man typisk gør i dag.