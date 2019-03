Responsen var ikke udelukkende positiv, da Microsoft opfordrede Windows 7 og 8 brugere til at opgradere til Windows 10 tilbage i 2015. Nu sker der ændringer igen.

I det første år efter lanceringen af ​​Windows 10 var en opgradering til det nye system gratis, men nogle af ændringerne såsom advarsler og automatiske opdateringer, der ikke blev godkendt af brugeren, fik folk til at reagere.

Nu varsler Microsoft igen nye opdateringer.

Og du gør nok klogt i at følge med, for opdateringerne letter en del af bøvlet, men de påvirker også din online-sikkerhed.

Her viser et screenshot det operative system i Windows 10. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Her viser et screenshot det operative system i Windows 10. Foto: SHANNON STAPLETON

Fremover vil din computer ikke, hvis du da har én med Windows 7, automatisk opgradere til Windows 10 uden dit samtykke.

Det skyldes, at Microsoft ikke længere tilbyder en gratis opgradering til Windows 10.

I stedet advarer Microsoft om, at de fra april sender varsler til pc'er med Windows 7 om, at det er på tide at opgradere eller købe en ny pc.

Microsoft lover, at meddelelserne fremover vil være mindre besværlige end før.

Brugere får stadig en påmindelse, men de kan derefter vælge ikke at modtage yderligere opgraderings-påmindelser.

Ellers får du kun en håndfuld af dem frem til 14. januar 2020.

Og dem varsler Microsoft nu for brugernes skyld.

"Fra næste måned kan du som Windows 7-bruger forvente at se en advarsel på din Windows 7-pc. Det er en venlig reminder, som du kan forvente at se en håndfuld gange i 2019. Ved at underrette om de kommende påmindelser nu, så håber vi, at brugerne har tid til at planlægge og forberede overgangen, siger Matt Barlow fra Microsoft.

Og du skal fremover være ekstra opmærksom på din pc's sikkerhed, for når Microsoft holder op med at udsende sikkerhedsopdateringer til Windows 7, nytter det ikke at tro, at et antivirus program beskytter din computer.

Cyberkriminelle kan udnytte svagheder og sikkerhedshuller i operativsystemet, som ikke længere vil blive dækket fra officielt hold.

De kan derfor angribe og potentielt tage kontrollen over din pc og hente personfølsomme informationer.

Hvis du ikke vil opgradere til Windows 10, har du muligheder som Windows 8, en række Linux-distributioner, men også en Mac.