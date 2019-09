En 64-årig hollandsk mand har efter en blodprop eller blødning i hjernen fået en hjerneskade, som gør, at han pludselig ser alt i miniature.

Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk

Manden blev indlagt på hospitalet på grund af delvis lammelse i den ene arm. Han fortalte, at han 11 dage forinden havde mistet synet.

En CT-skanning af hjernen viste, at han havde en blodprop i den del af hjernen, som bearbejder visuelle indtryk.

Manden blev udskrevet, men henvendte sig igen efter kort tid, fordi han oplevede at se alt som mindre, end det var.

Han var for eksempel kommet til at købe en bluse i størrelse large, fordi hans normale størrelse så for lille ud. Han blev bange for at gå gennem døre, fordi han var sikker på, at de var for smalle, til at han kunne komme igennem.

En gruppe forskere undersøgte manden grundigt. De lavede for eksempel en test med klodser i forskellige størrelser. Her viste det sig, at når to klodser i samme størrelse blev stillet ved siden af hinanden, vurderede manden konsekvent klodsen til venstre til at være mindre end den til højre.

Konklusionen blev, at der var sket en skade på mandens bearbejdning af synsindtryk i venstre side, men hvorfor det har resulteret i, at han opfatter alt som mindre, er forskerne stadig ikke sikre på.

Deres observationer er udgivet i en videnskabelig artikel i det videnskabelige tidsskrift Neurocase.

