Sommer er lig med isvafler på stranden, grill i baghaven og måltider, der indtages udendørs. Og det er ikke kun mennesket, der nyder godt af, at maden rykker udenfor.

Måger, der angriber og terroriserer i forsøget på for eksempel at stjæle pølsen ud af en hotdog, er et problem flere steder.

Nu kommer et nyt studie med et godt råd til alle dem, der kæmper med tyvagtige måger. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det, du skal gøre, er at stirre på mågen.

Bare bliv ved med at stirre på den. Lige ind i øjnene.

Et forskerhold, med Madeleine Goumas fra University of Exeter i spidsen, har lavet forsøg med sølvmågen, Larus argentatus, der er almindelig i Danmark og kendt for at stjæle mad.

Forsøgene, hvor i alt 19 måger indgik, fandt sted ved kystområdet omkring Cornwall, og forskerne anvendte pommes frites som lokkemiddel:

Kartoffelstykkerne blev lagt i en gennemsigtig frysepose, så mågerne kunne se dem, men ikke tage dem.

En pose blev placeret i nærheden af en forsker, og et stopur blev sat i gang

Herefter målte man, hvor lang tid det tog mågerne at nå hen til posen, når forskeren kiggede på fuglene, og når forskeren kiggede væk

Forskernes konklusion lyder, at mågerne reagerer på, hvordan mennesker opfører sig, når de skal se deres snit til at hapse en godbid:

Når forskeren kiggede væk, rørte alle 19 måger ved posen med pommes frites

Kiggede forskeren til gengæld på mågerne, tog det dem gennemsnitligt 21 sekunder længere at nå hen til posen – nogle af mågerne afstod helt fra at røre den

Dermed kan måger, der bliver jaget væk fra menneskers mad, få indlært, at det menneskelige blik er lig med potentiel fare, konkluderer forskerne.

Andre artikler på Videnskab.dk