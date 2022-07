Lyt til artiklen

Mængden af alkohol, der skal til, før man risikerer sundhedsskadelige konsekvenser, er tilsyneladende markant lavere end tidligere antaget.

Det viser en ny undersøgelse, som konkluderer, at yngre mænd ikke bør drikke mere end ét enkelt lille shotglas øl om dagen.

Det skriver Sky News.

Yngre kvinder kan dog drikke en smule mere. De må snige sig op på 100 mililiter øl om dagen, eller det, der svarer til to spiseskeer vin.

Undersøgelsen kommer dog også med et andet ganske mærkværdigt resultat.

For jo ældre du er, jo mere alkohol kan du tilsyneladende tillade dig at drikke.

Undersøgelsen viser nemlig, at for dem, som er over 40 år gamle, kan en drink eller to rent faktisk hjælpe mod hjertesygdomme og diabetes.

Og for personer over 65 år indtræffer den egentlige risiko for helbredskonsekvenser ved alkoholindtag først, når man når over fire drinks.

Herhjemme er alkoholforbruget blandt unge steget de seneste fem år, og på verdensplan vurderes det, at knap 1,5 milliard mennesker i 2020 drak sundhedsskadelige mængder af alkohol.

Knap 60 procent af disse var mellem 15 og 39 år, hvoraf de fleste var mænd.

Forskerne i undersøgelsen slår dog samtidig fast, at en hvilken som helst mængde af alkoholindtag fører til højere risiko for skade på sin krop.

Men når man når op i alderen, kan blandt andet hjertet have gavn af en smule alkohol.