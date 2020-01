Mænd er gode til mange ting, men de er åbenbart også gode til at lyve.

Eller det tror de i hvert fald, skriver Science Daily ifølge Videnskab.dk.

Et hold forskere har i et mindre studie undersøgt løgne og løgnere, og de så en tydelig forskel på mænd og kvinder:

»Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem ekspertise i at lyve og køn. Mænd troede dobbelt så meget som kvinder, at de var ekspertløgnere, som slap afsted med deres løgne,« siger hovedforskeren bag studiet, ph.d. i psykologi Brianna Verigin fra University of Portsmouth.

Forskerne fandt desuden, at folk, som er gode til at lyve, også har talegaverne i orden.

Og så fortæller folk, der er gode til at lyve, flere løgne end andre, som regel til familie, venner, partnere og kollegaer.

Studiet undersøgte 194 mennesker med en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Deltagerne blev spurgt om, hvor gode de var til at lyve, og hvor mange løgne de havde fortalt indenfor 24 timer.

»Tidligere forskning har vist, at de fleste mennesker fortæller en til to løgne om dagen, men det er ikke nøjagtigt, de fleste mennesker lyver ikke hver dag, men et lille antal produktive løgnere er ansvarlige for størstedelen af de rapporterede løgne,« siger hun til Science Daily ifølge Videnskab.dk.

»Det, vores undersøgelse viste, var, at næsten halvdelen (40 procent) af alle løgne fortælles af et meget lille antal bedragere.«

»Produktive løgnere er meget afhængige af at være gode med ord og væve deres løgne ind i sandheder, så det bliver svært for andre at skelne forskellen. De er også bedre end de fleste til at skjule løgne i tilsyneladende enkle, klare historier, som er svære for andre at tvivle på,« siger Brianna Verigin til Science Daily ifølge Videnskab.dk.

