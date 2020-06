Forskning har tidligere peget på, at Mozarts musik kan have en gavnlig effekt på indlæring, kreativitet og sågar virke smertelindrende.

Nu tyder et lille, nyt studie på, at den østrigske komponist også kan hjælpe personer, der lider af epilepsi. Det skriver Toronto General Hospital (UHN) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Ved epilepsi forstyrres hjernens normale aktivitet, hvilket kan resultere i epileptiske anfald.

Forskerne bag studiet har undersøgt, hvordan en specifik melodi (sonate for to klaverer i D-dur, K 448) måske kan være med til at reducere antallet af anfald, som epilepsiramte får.

Her sammenlignede forskerne effekten fra sonaten med en ny version lavet til lejligheden.

Ifølge UHN havde den nye version de samme egenskaber som den originale, selvom lydbilledet var blevet mixet tilfældigt sammen, så rytmen udeblev.

Med andre ord: Den nye version var mest bare støj.

13 personer deltog i det lille studie, der varede sammenlagt et år. De første tre måneder lyttede halvdelen af patienterne til Mozarts sonate en gang om dagen, hvorefter de skiftede til den mærkelige version af sonaten og lyttede til den i tre måneder.

For den anden halvdel af forsøgspersonerne forholdt det sig omvendt: De startede ud med tre måneders støj, efterfulgt af tre måneders klassisk musik.

Undervejs førte deltagerne dagbøger over antallet af anfald og fortsatte med at tage medicin mod epilepsi.

»Resultatet viser, at daglig lytning til Mozarts K.488 kan associeres med en reduceret anfaldsfrekvens i voksne med epilepsi,« siger Professor Marjan Rafiee i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Det tyder på, at dét at lytte til Mozart dagligt kan overvejes som en supplerende terapeutisk mulighed for at reducere anfald i mennesker med epilepsi.«

I pressemeddelelsen understreger forskerne, at der er behov for at lave et længere studie med en større kontrolgruppe, før man kan understrege resultaternes gyldighed.

