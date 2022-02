En bil, der kan transformere sig til et fly, er blevet godkendt af transportmyndigheder i Slovakiet, og nu håber man at kunne sende den på markedet inden for et år.

Det lyder næsten som noget, der er taget ud af Transformers-universet.

Men det er altså virkelighed. Firmaet Klein Vision har produceret en bil, som på et øjeblik kan laves om til et fly, og nu er transportmidlet, som man kalder 'AirCar', blevet godkendt til flyvning af transportmyndigheder i Slovakiet.

Bilen kan transformere sig til et fly, hvorefter den (eller det) kan lette, flyve, lande og transformere sig tilbage.

Bilen drives af en 1.6L BMW motor, og når den er et fly, kan den flyve cirka 190 km/t i en maksimal flyvehøjde på 2.500 meter.

»Godkendelsen af AirCar åbner døren for masseproduktion af meget effektive flyvende biler,« jubler professor Stefan Klein, som er opfinder af bilen/flyet, leder af udviklingsholdet bag – og testpilot, i en pressemeddelelse.

»For 50 år siden var bilen et symbol på frihed. AirCar udvider de grænser og tager os ind i den næste dimension, hvor vejen møder himmelen,« siger Stefan Klein desuden.

Klein Vision forventer, at selve produktionsmodellen til det kommercielle marked af AirCar kan opnå godkendelse om 12 måneder.

I juni 2021 foretog man en testflyvning mellem de to slovakiske byer Nitra og Bratislava, en tur på cirka 90 kilometer, og den tur tog 35 minutter.

Du kan se en video af flyet i aktion øverst i artiklen.