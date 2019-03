En skotsk pensionist har fanget lægernes øjne, for hun har egenskaber, som mest af alt minder om en Marvel-karakter.

Britiske forskere har opdaget Jo Cameron, der har bemærkelsesværdige evner, som skyldes en genetisk mutation.

»Den her slags fund er yderst sjældne,« siger Dr Devjit Srivastava, som er smertelæge.

Det kan være svært at tro på, at dette passer, men nu er det altså blevet rapporteret i en førende videnskabelig journal ifølge Independent.

71-årige Jo Cameron blev henvist til et universitet i London, efter at man i forbindelse med en hofteoperation fandt ud af, at hun ikke mærker smerte.

Her identificerede man to mutationer i hendes krop. Det ene af dem i generne, som kaldes Faah (Fatty Acid Amide Hydrolase), der spiller ind i det centrale nervesystem, som påvirker vedkommendes smerte, minder og humør. De fandt også et andet gen, som tidligere blev kaldt 'junk DNA' og det fremgår nu, at genet kontrollerer Faah-genet og i Jo Camerons tilfælde, slukker helt for det.

Det gør, at hun oplever stort som ingen smerte. Det kom til udtryk, da hun henvendte sig til lægen med flere forbrændinger og sår, som hun først opdagede, da hun kunne lugte brændende hud. Derudover har hendes krop evnen til 'overnaturlig healing', hvilket betyder, at hendes sår healer lynende hurtigt, og hun får blot et lille eller slet intet ar.

Kvinden scorede også nul i flere test, der omhandler angst og depression, og hun siger, at hun aldrig er panikket i farlige situationer - for eksempel i en nylig bilulykke. Hun har altid været moderat fraværende og har også altid været tilbøjelig til at glemme nøgler eller at miste tråden.

Sagen, som er blevet publiceret i ‘The British Journal Of Anaesthesia’ kan åbne døren for nye behandlinger, som kan hjælpe folk med at komme sig efter operationer samt kontrollere kroniske smerter og angst-lidelser.

»Fundene peger mod en ny smertelindrende opdagelse, som potentielt kan gøre, at man kan smertelindre før operationen og efterfølgende fremskynde sårheling,« siger Dr. Srivastava.

Man håber, at dette kan hjælpe omkring 330 millioner patienter, som undergår operation årligt verden over.

Der kan være mange andre mennesker, som lever uvidende med denne mutation, og de opfordrer derfor flere folk til at stå frem, hvis de kan genkende kendetegnene, da det kan hjælpe med at bidrage til videre forskning.