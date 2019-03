Det Norske Videnskabsakademi har besluttet at tildele Abelprisen 2019 til Karen Keskulla Uhlenbeck ved University of Texas i Austin, USA. Det skriver Videnskab.dk.

Det er første gang nogensinde, Abelprisen uddeles til en kvinde. Prisen kaldes populært 'matematikkens Nobelpris', og den fine hæder skyldes »hendes pionerarbejde inden for geometriske partielle differentialligninger, gauge-teorier og integrerbare systemer og for den fundamentale indflydelse, hendes arbejde med analyse, geometri og matematisk fysik har haft,« skriver folkene bag Abelprisen på deres hjemmeside.

Karen Keskulla Uhlenbeck var hovedtaler i Kyoto i Japan i 1990 ved International Congress of Mathematicians, der er verdens vigtigste forsamling af matematikere. Det gjorde hende til den anden kvinde i historien, som har gjort netop dette (den første kvindelige hovedtaler var Emmy Noether i 1932).

»Uhlenbecks arbejde burde have fået langt større anerkendelse, end det har gjort. For hendes arbejde har ført til nogle af de vigtigste fremskridt inden for matematikkens verden i løbet af de seneste 40 år,« uddyber Jim Al-Khalili på Abelprisens hjemmeside. Han er medlem af Royal Society, som er Storbritanniens videnskabsakademi.

Endvidere står der om begrundelsen for prisoverrækkelsen, at Uhlenbeck er matematiker, men også en rollemodel.

Og hun er en stærk forkæmper for ligestilling mellem kønnene, når det kommer til forskning og i matematik.

Prisen overrækkes af den norske Kong Harald 21. maj.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk