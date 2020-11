En 71 år gammel kvinde med COVID-19 kunne smitte andre med coronavirus i 70 dage, selvom hun aldrig udviste symptomer på sygdommen.

Det viser et nyt studie ifølge Live Science ifølge Videnskab.dk.

Kvinden fra Washington i USA havde leukæmi og dermed et svækket immunforsvar.

Nogle forskere har ifølge Live Science mistænkt patienter med svækket immunforsvar for at kunne smitte over en længere periode end patienter med normalt immunforsvar.

Studiet går imod erfaringerne fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC), der tidligere har skrevet, at immunkomprommiterede patienter typisk ikke inficerer andre efter 20 dage.

»I takt med, at virus fortsat spreder sig, vil patienter med nedsat immunforsvar også blive smittet, og derfor er det vigtigt at forstå, hvordan virus opfører sig blandt dem,« siger Vincent Munster, der er virolog ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA, og hovedforfatter bag studiet, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den ældre kvinde blev indlagt på et rehabiliteringscenter på grund af sin kræftsygdom i slutningen af februar i Kirkland, Washington.

2. marts testede hun positivt for COVID-19. I over 105 dage var hun smittet, og i mindst 70 dage kunne hun – ifølge studiet – smitte andre.

Ifølge Live Science kan folk med COVID-19 typisk smitte andre i 8 dage efter infektionen. Det skriver Videnskab.dk.

Kvinden var sandsynligvis i stand til at smitte over en lang periode, fordi hendes immunforsvar ikke var i stand til at bekæmpe virussen ordentligt. Blodprøver viste samtidig, at kvinden ikke udviklede antistoffer mod virussen.

Kvinden fik behandling mod coronavirussen med såkaldt convalescent plasma. Convalescent plasma er plasma, der udtaget fra patienter, som har haft en infektion.

I andet behandlingsforsøg lykkedes det hende at komme af med virussen.

Lægerne er dog ikke sikre på, om det var convalescent plasma, der hjalp patienten, da koncentrationen af antistoffer stadig var lav efter transfusionen.

Samtidig undrer forskerne sig også over, hvorfor kvinden aldrig udviste symptomer, selvom hendes immunforsvar var kraftigt svækket.

Forskerne bag studiet understreger også, at studiet kun omhandler en enkelt patient, og derfor er det svært at sammenligne undersøgelsen med andre.

