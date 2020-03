Kan du få det til at lyde som et lille tordenvejr inde i øret ved at spænde din egen øremuskel?

Et Twitter-opslag har i disse dage fået brugere på sociale medier til at skyde kæben i grinagtige grimasser i forsøget på at producere den omtalte lyd. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

»En del af befolkningen kan frivilligt kontrollere deres tensor tympani, der er en muskel inde i øret.

Når musklen trækkes sammen, producerer den vibrationer og lyd. Lyden beskrives ofte som en slags rumlen,« skriver den italienske ingeniør Massimo på sin Twitter-profil, hvor han løbende deler fascinerende videnskabelige fund.

Ingeniøren inddeler dermed befolkningen i dem, der 'kan' fremkalde lyden frivilligt, og dem der 'ikke kan'.

At nogle mennesker kan aktivere musklen tensor tympani er langt fra ny viden. Ifølge ScienceAlert skrev fysikeren Johannes Müllers allerede i 1842 om fænomenet i grundbogen Elements of Physiology Volume 2.

Udover at producere fascinerende lyde er tensor tympani en vigtig del af vores hørelse.

Musklen reagerer nemlig, når meget høje lyde finder vej ind i øregangen. Den menes at beskytte cellerne i det indre øre mod skade, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Samtidig hjælper den efter sigende mennesker med tydeligere at høre højfrekvente lyde, og så er den med til at dæmpe vores egne kropslyde såsom hoste- og tyggelyde. Sandsynligvis, så vi ikke bliver døve af vores egen krop.

Er du en af de uheldige i 'kan-ikke-lejren', er der hjælp at hente:

Du skal lave et stort og dybt gab. Ahhh… Under gabet kan du måske høre en rumlende lyd - lidt som den lavfrekvente støj man møder i en flykabine. Dét skulle være lyden af din tensor tympani muskel, som trækker sig sammen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk