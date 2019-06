Du har måske prøvet det. Ledsmerter i hofte og knæ. Rygsmerter, samt ondt i nakke og skulder. Bedre kendt som kroniske smerter.

Kroniske smerter har ikke før været karakteriseret som en sygdom, men nærmere en tilstand. Fremover skal kroniske smerter dog ikke længere betegnes som en tilstand.

WHO, Verdenssundhedsorganisationen, har netop optaget de kroniske smerter som en anerkendt sygdom i deres tælling af sygdomme fra 2022 af.

Det skriver DR.

Lars Arendt-Nielsen, professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, mener, at kroniske smerter i mange år har været et underprioriteret område.

Det har derfor gjort det svært at diagnosticere sygdommen førhen, hvilket kan have store konsekvenser.

»Kroniske smerter koster samfundet mange penge, fordi patienter kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på overførselsindkomst, hvis man ikke gør alt for at sætte ind. Smerterne kan få patienten ind i en negativ spiral, da de kan påvirke alle forhold i patientens liv og dermed livskvalitet,« siger Lars Arendt-Nielsen.

I Danmark lider omkring 825.000 af kroniske smerter. Det svarer til næsten 20 pct. af den danske befolkning.