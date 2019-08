En kræftforsker fik et chok, da han besøgte en norsk strand. Han mener, de norske badegæster var alt for blege og brugte for meget solcreme, og det er et problem.

I følge den norske forsker, Johan Moan, så bør dem, han kalder 'generation faktor 50' - altså helt almindelige mennesker - skrue ned for solcremehysteriet.

Han mener, at man kan leve længere, hvis man ikke er alt for forsigtig i solen.

»Pointen med solcreme er at undgå at blive forbrændt. Men ved at være helt hvide, som de mennesker, jeg så på Hovedøya (norsk strand red.), så får man ikke hudkræft, men man får heller ikke de positive fordele fra solen,« siger han til norske TV2.

Han påpeger, at nogle af de positive ting, vi får fra solen, blandt andet er lykkemolekyler og beta-endorfiner. Vi bliver altså lykkelige af at være i solen, og hvordan kan det ikke være sundt i en moderat mængde, spørger forskeren retorisk.

Men ikke alle er enige med Johan Moan. Forsker Lili Tove Nordvang Nielsen mener, at Moans holdninger er forældede, og hans råd kan virke forvirrende:

»Man skal bruge sin sunde fornuft. Vi har brug for lidt sol, men det at sole sig for bare at blive brun er ikke sundt. At blive solbrændt giver hudskader og øger risikoen for hudkræft,« siger hun til norsk TV2.

Men kræftforsker Johan Moan holder fast og siger, at solcremeanbefalingerne er unuancerede, og at det store fokus på solbeskyttelse ødelægger glæden ved solen.