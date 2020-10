Har du nogensinde overvejet at give en alligator helium og så få den til at brøle? Hvad med, om du kunne myrde din hund med en kniv lavet af lort?

Nej? Okay så. Men det er der andre forskere ude i den store verden, som har.

Og nu er de sjoveste forsøg igen i år blevet belønnet med den berygtede Ig Nobelpris, skriver Videnskab.dk, der skriver om en række af de vanvittige forsøg.

Angiveligt levede engang en inuit, som dræbte sin hund med en kniv lavet af sin egen frosne lort, brugte hundens ribben til at lave en slæde, hvorefter han forsvandt ud i den arktiske nat.

Men den historie er skal næppe tages bogstaveligt, konkluderede forskere fra Kent State University.

De afprøvede nemlig teorien ved at bruge otte dage på at skide i en pose, forme afføringen til knive og så fryse dem ned.

Dernæst afprøvede de ‘knivene’ på hud, sener og muskler fra døde grise, men uden held.

Eksperimentet blev udført i et ti grader varmt lokale, hvilket forskerne anerkender kan have påvirket resultatet, da knivene efter noget tid begyndte at smelte, men forsøg i koldere temperaturer er endnu ikke blevet lavet.

Et andet af de vanvittige forsøg omhandlede alligatorer og krokodiller, der er notorisk højlydte dyr. De brøler, og i parringssæsonen brøler de rigtig meget.

Forskere har længe mistænkt, at krokodillearterne, ligesom fugle og pattedyr, bruger brøl til at kommunikere, hvor store og stærke de er, gennem fænomenet resonans.

»Resonansen i din talekanal lyder generelt dybere, hvis du er større, fordi der er mere rum hvori luften kan vibrere. Vi vidste ikke om reptiler rent faktisk havde resonans. Frøer og amfibier har det eksempelvis ikke. Så vi skulle bruge et ‘proof of concept’ for at bevise, at krokodiller har resonans,« fortalte Stephan Reber, en af forskerne bag forsøget, til BBC ifølge Videnskab.dk.

Men hvordan beviser man det?

Det gør man såmænd ved at låne en kinesisk (hun)alligator, Alligator sinensis, placere den i et lufttæt kammer hvor man kontrollerer atmosfæren, afspille brøl fra andre alligatorer og så måle brøl-frekvensen, når hun-alligatoren svarer.

Da den kemiske sammensætning inde i kroppen ville påvirke resonansen på et brøl, gentog forskerne forsøget, men med helium i luften, som alligatoren indåndede. ‘

Ganske rigtigt var det nu et mere skingert brøl, nøjagtig som hvis et menneske gjorde det, og forskerne kunne konkludere at ja, krokodillearter har rent faktisk resonans.

Ig Nobelprisen uddeles ifølge stifterne til de forskere, hvis videnskabelige forsøg ’først får os til at grine, og dernæst til at tænke’.

Udover selve prisen vinder de heldige forskere også tusind milliarder zimbabweanske dollar, hvilket svarer til 2 kroner og 50 ører.

