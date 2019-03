For to uger siden, 18. februar 2019, blev klimaforskningen en gigantisk skikkelse fattigere, da Wallace Broecker, der også er kendt som klimaforskningens ‘bedstefar’, døde 87 år gammel. Det skriver NBC News ifølge Videnskab.dk.

Wallace Broecker var blandt andet kendt for allerede i 1975 at påvise, den globale temperatur var stigende som resultatet af en stigende udledning af CO2 - et fænomen, som han som den første kaldte for ‘global opvarmning’.

Inden sin død nåede han at tale til en klimakonference på Arizona State University, og her plæderede han for, at vi skulle gå mere radikalt til værks i kampen for klimaet, skriver NBC News.

Wallace Broecker var bekymret for, at vi ikke handlede hurtigt nok til at holde CO2-udledningen nede på det nødvendige niveau.

»Hvis vi skal undgå, at Jorden bliver et par grader varmere, bliver vi nødt til at skele til geoengineering (en betegnelse for store menneskelige indgreb i Jordens klimasystem med henblik på at mindske virkningerne af klimaforandringerne, red.),« fortalte Wallace Broecker til klimaforskere på konferencen ifølge NBC News.

Mere konkret går hans ide ud på, at man køler Jorden ned ved fra fly at sprede massive mængder svovldioxid i atmosfæren op til 21 kilometer over Jordens overflade.

Ifølge én af forskerne ved konferencen, den britiske klimatolog og professor emeritus ved University of Southampton, John Shepherd, skal man dog passe på med ikke at misforstå Wallace Broeckers budskab.

»Han advokerede ikke for, at det (at skabe en solskærm af svovl, red.) skulle gøres, men foreslog, at vi i de mindste tilegner os den nødvendige viden til at vurdere, om vi bør se i den retning,« sagde han ifølge NBC News.

Andre artikler på Videnskab.dk