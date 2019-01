Kineserne har taget silkeorme-æg, frø fra kartoffelplanten og planten almindelig gåsemad, Arabidopsis thaliana, med til Månen.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det hele er blevet transporteret i en dåse til Månen om bord på den rumsonde, som kineserne landede på Månens bagside 3. januar dansk tid.

Her ses et billede fra 3. januar 2019 fra Månens bagside. Billedet er blevet offentliggjort af China National Space Administration (CNSA). Foto: China National Space Administration Vis mere Her ses et billede fra 3. januar 2019 fra Månens bagside. Billedet er blevet offentliggjort af China National Space Administration (CNSA). Foto: China National Space Administration

Det er meningen, at planterne og silkeormene skal indgå i en slags miniøkosystem, hvor planterne skal producere ilt til silkeormene, der igen skal forsyne planterne med blandt andet kuldioxid. I den lille dåse på 0,8 liter er der også jord, næringsstoffer og vand, og sollys skal komme ind i dåsen via et rør.

Forskerne ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre at få planterne og ormene til at vokse på Månen, men de vil følge med ved hjælp af små kameraer.

»Hvorfor kartofler og Arabidopsis? Fordi Arabidopsis' vokseperiode er kort og nem at observere. Og kartofler kan blive en vigtig kilde til mad for fremtidige rumrejsende,« siger Liu Hanlong, der er leder af eksperimentet og viceleder på Chongqing University, til det statslige kinesiske nyhedsmedie Xinhua, skriver Videnskab.dk.

»Vores eksperiment kan måske hjælpe med at samle viden, så vi kan bygge en månebase og tage langtidsophold på Månen,« fortsætter Liu Hanlong.



