Hvis du kan lide at se porno, så er der gode nyheder til dig. Porno streaming servicen Tube8 vil til at belønne deres brugere for at se porno ved at betale dem med såkaldte 'tokens’, der repræsenterer digitale penge a la Bitcoin, skriver teknologisitet TNW.

‘The Vice Company - Get Paid To Watch Porn’. Sådan lyder sloganet fra firmaet, der skal implementerer token systemet for Tube8. Hver gang du logger ind og kommenterer, liker eller anmelder på siden, vil du få udbetalt penge i form af Vice Industry Tokens (VIT). Implementeringen vil ske i slutningen af året, og vil gøre Tube8 til det første pornosite, der bruger et token-baseret belønningssystem. De vil desuden være de første til at betale deres brugere for at bruge siden.

»At blive betalt for at se porno har altid været en drøm, en drøm der aldrig rigtig blev udlevet. Men nu, med introduktionen af VIT, sker der et paradigmeskift i den måde folk bruger ‘voksenunderholdning’... Før loggede folk ind og så et par videoer og loggede ud igen, nu vil VIT skabe incitament til at brugere interagerer med indholdet for at skabe Vice Tokens,« siger talsmand Robin Turner til TNW.

Hvis belønningssystemet med VIT lykkes vil det være en milepæl for token-industrien. Tube8 har 150 millioner månedlige besøgende, og moderselskabet Pornhub har 2.8 milliarder, og systemet kan derfor være revolutionerer for den industri kryptovaluta er bygget på.

Fakta Sådan fungerer Vice Industry Tokens En VIT token repræsenterer en mængde af en valuta. VIT tjenes gennem fire trin. 1: For at aktivere VIT skal man bekræfte, at man er et menneske og ikke en robot. 2: For at udløse belønninger skal man ‘like’, anmelde og kommentere på en måde, som viser at man med garanti ikke er en robot. 3: Når man har været gennem de to foregående trin, og de bliver godkendt, så bliver der skabt VIT. 4: Når der så er skabt VIT, vil de genererede tokens bliver overført til de involveredes ‘wallet’.

Pornoindustrien har altid været afgørende for hvilken retning, teknologien er gået i. Det var pornoens skyld, at vi endte med VHS i stedet for Betamax i 70'erne, med BluRay i stedet for HD DVD i starten af 2000erne og indflydelsen på online-streaming et par år senere.

Men før man begynder at glæde sig alt for meget over muligheden for at tjene på at få lettet trykket, så er det token systemet ikke problemfrit. Selve implementeringen er problematisk, for eksempel at kunne administrere de mange transaktioner, og det er gået galt før. Playboy forsøgte tilbage i maj med VIT, men fejlede i deres forsøg, og ligger nu angiveligt i retssag.