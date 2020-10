Vi er i en desperat kamp mod uret.

Så dyster er meldingen fra mere end 200 forskere fra 42 forskellige lande.

Den kommer i forbindelse med en rapport fra FN, som fastslår, at intet mindre end 40 procent af verdens plante- og svampearter risikerer at forsvinde i en nær fremtid.

Klimaforandringer, skovfældning og ødelæggelse af økohabitater er en stor del af forklaringen.

Og der skal gøres noget nu.

For de tabte arter kan komme til at få katastrofale følger for menneskeheden.

Blandt de mange planter og svampe, som forsvinder, kan der være arter, som potentielt kan være med til at mætte sultne munde i en verden, hvor der bliver flere og flere mennesker.

Samtidig forsvinder der med hver eneste art plante eller svamp, som udryddes, mulighed for at producere fremtidig medicin.

Ødelæggelse af naturlige habitater har betydet, at flere og flere plante- og svampearter risikerer at uddø. Foto: MATS ANDERSSON Vis mere Ødelæggelse af naturlige habitater har betydet, at flere og flere plante- og svampearter risikerer at uddø. Foto: MATS ANDERSSON

»Vi taber kampen mod uret, fordi mange arter forsvinder hurtigere, end vi kan nå at finde dem og navngive dem. Mange af dem kan indeholde vigtige spor til at løse nogle af de mest presserende udfordringer inden for medicin og måske endda løse udfordringer i forbindelse med fremtidige og den nuværende pandemi,« siger professor Alexandre Antonelli fra Royal Botanic Gardens i Storbritannien til BBC.

Det er ikke nyt, at plante- og svampearter forsvinder i en alarmerende hastighed.

Men faktisk er det meget værre end frygtet.

Tilbage i 2016 lød et estimat, at omkring 21 procent af alle planter var truet af udryddelse.

Omkring 140.000 plante- og svampearter er i akut risiko for at uddø. Blandt andet som resultat af klimaforandringer. Foto: Rogerio Florentino Vis mere Omkring 140.000 plante- og svampearter er i akut risiko for at uddø. Blandt andet som resultat af klimaforandringer. Foto: Rogerio Florentino

Men med den nye rapport fra FN, anslås det, at det tal er meget højere.

Helt konkret mener man, at omkring 140.000 plante- og svampearter er i akut risiko for at uddø. Det svarer til 39,4 procent af alle planter på jorden, skriver BBC.

»Det er meget bekymrende, og vi har brug for at handle hurtigst muligt,« siger Alexandre Antonelli.

Og det er ikke kun fremtidige muligheder, som er ved at blive sat over styr. Ifølge FN-rapporten, så er 723 planter, som i dag bruges til medicin, i akut fare for at uddø.

Derfor har forskerne sat fart i opdagelser og navngivelser af nye plante- og svampearter. Således blev 1.942 plantearter og 1.886 svampearter navngivet i 2019.