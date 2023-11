Kunstig intelligens har potentiale til at gøre stor skade på samfundet, advarer flere nu.

Såkaldte robottjenester som den populære ChatGPT kan i princippet hjælpe med at bygge kemiske våben, lyder det torsdag i en tale fra Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, ifølge BBC.

Udtalelsen er endnu et indspark i en vedvarende debat om sikkerheden ved de nye robotteknologier, der er i rivende udvikling. Skaberen af ChatGPT har selv tidligere opfordret politikere til at regulere teknologien.

Også i Danmark er digital trend-analytiker hos Elektronista Media, Christiane Vejlø, bekymret over teknologiens skadepotentiale.

Hvad er ChatGPT? ChatGPT er en gratis robotstyret chat drevet af kunstig intelligens, som kan levere menneskelignende svar på en lang række spørgsmål. Den kan ligeledes bruges til at løse diverse tekstopgaver, udregninger og meget mere. I kølvandet på tjenestens fremkomst har der været adskillige diskussioner om, hvor vidt job bliver overflødiggjort af dens evner.

»Det er et stærkt redskab,« siger hun om kunstig intelligens, der også er kendt som AI – 'Artifical Intelligence'.

»Der er et potentiale for at finde løsninger til klimakrisen og understøtte livsvigtig forskning. Men det er jo den samme muskel, man trækker på til destruktive formål,« siger hun.

Selvom de fleste AI-teknologier har begrænsninger indbygget for at undgå ondsindet brug – beder man om hjælp til skadelige handlinger, vil de fleste tjenester sige, at det er en dårlig idé – kan man i mange tilfælde »arbejde rundt om det«, siger Vejlø.

Christiane Vejlø har for nyligt skrevet bogen 'Argumenter for Mennesker', der handler om samspillet mellem kunstig intelligens og mennesker. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Christiane Vejlø har for nyligt skrevet bogen 'Argumenter for Mennesker', der handler om samspillet mellem kunstig intelligens og mennesker. Foto: Tobias Kobborg

»Man kan nærmest 'hypnotisere' maskinen. Man kunne måske sige: 'Nu leger vi lige, at det er at skuespil', og så kan man have held med at narre den til at hjælpe.«

Vejlø mener – ligesom mange andre – at teknologien skal reguleres for at begrænse negative konsekvenser.

Men det er svært at vurdere, hvordan regulering skal se ud, siger hun.

»Vi er ikke interesseret i, at folk skal sidde og holde øje med os på internettet, men omvendt: hvis nogen er ved at opfinde et biologisk terrorangreb, vil man gerne have, at det bliver opdaget – spørgsmålet er, hvor langt man kan gå i sin overvågning. Det er et tveægget sværd.«

Vejlø, forfatter til bogen 'Argumenter for Mennesker', som handler om samspillet mellem mennesker og AI, mener, at politikere – også danske – har brug for mere viden om emnet.

Storbritanniens premierminister siger torsdag, at hans regering ikke for nuværende har travlt med at regulere kunstig intelligens, netop fordi det er »svært at regulere noget, man ikke helt forstår.«

Samtidig påpeger premierministeren, at kunstig intelligens også kommer med mange fordele.

Han er generelt »optimistisk« omkring AI og mener, det har potentiale til at forbedre livet for mange.

Flere prominente personer, der selv er involveret i udviklingen af AI-teknologier – herunder CEO i OpenAI, Sam Altman, der udvikler ChatGPT– har tidligere i fællesskab skrevet under på en erklæring med den kontante udmelding:

»Det bør være en global prioritet på linje med pandemier og atomkrig at mindske risikoen for menneskelig udryddelse på grund af kunstig intelligens.«