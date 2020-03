Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at du kan blive smittet med ny coronavirus gennem fødevarer. Det skriver Videnskab.dk.

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, holder øje med situationen og den videnskabelige litteratur, og her lyder konklusionen:

»Der er i øjeblikket ingen evidens for, at mad er en sandsynlig kilde eller rute til smitteoverførsel af virusset.«

Professor Jan Pravsgaard Christensen forklarer, at ny coronavirus efter alt at dømme ikke kan smitte dig gennem fødevarer, fordi virusset skal ned gennem luftvejene for at gøre dig syg.

»Hvis viruspartiklerne sidder på din mad og ryger med ned i mavesækken, vil de blive ødelagt af mavesyre, og så kan de ikke gøre dig syg,« forklarer Jan Pravsgaard Christensen til Videnskab.dk.

Hvis du spiser et salatblad, som en syg person har hostet ud over, kan du teoretisk set godt blive syg: For eksempel, hvis du får viruspartikler fra salatbladet på hænderne, og derefter rører dig selv i næse, mund eller øjne.

»Virusset skal ned i lungerne for at gøre dig syg. Hvis du tygger på et salatblad, som er inficeret med virus, og samtidig kommer til at trække vejret, kan man selvfølgelig ikke udelukke, at du kommer til at inhalere en viruspartikel fra salatbladet. Men det er lidet sandsynligt,« siger Jan Pravsgaard Christensen til Videnskab.dk.

Hvis maden er tilberedt ved høje temperaturer - altså stegt eller kogt - bliver virus desuden også uskadeliggjort.

