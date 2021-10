Den 21. januar 2031 er en dag, du skal skrive i kalenderen.

Her mener forskere nemlig, at den hidtil største og mest massive komet nogensinde registreret vil passere Jorden.

Navnet er 'Bernardinelli-Bernstein-kometen', og den måler angiveligt intet mindre end 150 kilometer i diameter.

Det skriver National Geographic.

Kometen, der er navngivet efter astronomen Gary Bernstein og forskeren Pedro Bernardinelli, er lige nu hele tre milliarder kilometer væk, og derfor går der altså næsten ti år, før den kommer tæt på Jorden.

Den gigantiske komet blev første gang observeret i 2014, men dengang troede man, at det var en såkaldt dværgplanet.

I år har forskere dog nu fundet ud af, at der er tale om en komet af den helt store slags.

Heldigvis vurderer forskerne, at kometen vil være et godt stykke fra Jorden, når den passerer, og at mennesker dermed ikke kan se den med det blotte øje.

Så selvom kometen med al sandsynlighed ville skabe fuldstændigt uvirkelige konsekvenser ved en kollission, beroliger forskere og understreger, at den ikke vil ramme vor Moder Jord.

Og derfor klapper de gerne i deres hænder.

»Det her er stort. Det er på størrelse med en asteroide eller små måner. Fra et forskningsperspektiv er det helt sikkert interessant,« siger Terje Wahl, der er afdelingsdirektør for forskning ved det norske rumcenter, til Dagbladet.