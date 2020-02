En gruppe sydamerikanske forskere måtte klø sig i skægget, da de fik resultatet af deres udregninger.

Forskerne havde rekonstrueret fossiler fra et forhistorisk, gigantisk flodsvin (Neoepiblema acreensis), som angiveligt vejede det samme, som en fuldvoksen dansk mand gør i dag.

Derfor overraskede resultatet: I kraniet var der kun plads til en hjerne, der vejede det samme som en halv mandarin.



Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.



Hjernemassen var dermed tre til fem gange mindre hos den godt 80 kilo tunge gnaver, end nogle forskere har gættet på.

»En forklaring på N. acreensis’ lille hjerne kan være, at den levede relativt isoleret i Sydamerika - før der fandtes hurtigt jagende kattedyr,« siger Leonardo Kerber, som er palæontolog ved Universidade Federal de Santa Maria i Brazilien og medforfatter til studiet til The New York Times.

Han kalder størrelsesforholdet mellem gigantens krop og hjerne for ’ekstremt’.

Stilleliggende kæmpekrokodiller har sandsynligvis været det forhistoriske flodsvins største fjender.

Derfor var en stor og hurtigtregnende hjerne unødvendig, skriver The New York Times.

Studiet, som er udgivet i Biology Letters, er måske det første af mange.

Forskerne planlægger nemlig at analysere flere forhistoriske gnavere, for at undersøge om der er en sammenhæng mellem et dyrs omgivelser og udviklingen af en lillebitte hjerne, skriver The New York Times.

Andre artikler på Videnskab.dk: