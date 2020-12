Som Videnskab.dk tidligere har skrevet om, er kæmpeisbjerget A-68A på kollisionskurs med en af verdens vigtigste pingvinkolonier på øen South Georgia nord for Antarktis.

Nu er isbjerget, der indtil for nylig var halvanden gange større end Fyn, knækket over i to, men faren er desværre ikke ovre, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Da A-68A i sidste uge nærmede sig South Georgias vestkyst, fik stærke undervandsstrømninger isbjerget til at vende næsten 180 grader, i, hvad der beskrives som, noget nær en håndbremsevending.

Forskerne, som følger A-68A’s færd, fortæller, at den voldsomme kovending var mere, end isbjerget kunne holde til, og at det derfor knækkede over i to stykker, blot 50 kilometer fra kysten.

Det nye, mindre stykke er blevet døbt A-68D, og er nu på vej væk fra A-68A, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Selve A-68A har nu kurs i sydøstlig retning rundt om South Georgia, hvor en separat havstrøm forventes at føre isbjerget mod øens østkyst.

Forskerne frygter derfor, at pingvinkolonien og resten af South Georgias dyreliv fortsat er i fare, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

»Det er meget sandsynligt, at isbjerget kommer til at støde på øens kontinentalsokkel« fortalte oceanograf Povl Abrahamsen til Videnskab.dk i den oprindelige artikel.

»Men spørgsmålet er, om det kommer til at sætte sig fast, eller om det kun vil støde på kort og så drive videre.«

Hvis isbjerget sætter sig fast, vurderer forskerne at det kan sidde der i op til ti år. Her ville det i så fald forhindre pingvinerne og sælerne i at få adgang til havet, hvor de jager fisk og krill for at brødføde deres unger, da South Georgia er ynglested for disse arter.

Andre artikler fra Videnskab.dk