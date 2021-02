'Touchdown confirmed'.

Det er beskeden, som John Leif Jørgensen har arbejdet hen mod i ti år. Torsdag klokken 21.54 dansk tid kan han endelig modtage denne besked, når NASAs Perseverance-rover forhåbentlig lander i ét stykke i Jezero-krateret på Mars.

Når Perseverances arbejde går i gang, bliver det med hjælp af dansk udstyr, som John sammen med et hold af andre danske forskere har udviklet.

»Det er spændende, og det er stort. Det er toppen af en karriere for de fleste forskere. Det er super sejt, og vi har arbejdet så målrettet. At vi er blevet udvalgt af NASA, gør det bare ekstra sejt,« siger John Leif Jørgensen, der er professor og afdelingsleder på DTU Space, og fortsætter.

Perseverance med PIXL (og det dansk producerede hyperspektrale belysning, kamera og navigations modul i forgrunden). Foto: NASA Vis mere Perseverance med PIXL (og det dansk producerede hyperspektrale belysning, kamera og navigations modul i forgrunden). Foto: NASA

»Hvad er livet for noget, og findes det andre vegne? Da vi startede, var det for at kaste lys over det spørgsmål. Nu er svaret inden for rækkevidde, så der er lidt nerver på, men vi føler os privilegeret over at være med.«

John jubler dog ikke helt endnu, da der stadig er ting, der kan gå galt.

»Det væmmelige er, at det fortsat kan gå helt galt. Meget kan gå i stykker, og meget kan lykkes. Det er ikke særlig rart at gå og vente på noget, der kan blive smukt, men også frygtelig grimt.«

Han oplyser, at der er to måder, hvorpå det kan gå galt. Den ene er den totale ødelæggelse, hvis en raketmotor springer i luften, hvilket ikke er ret sandsynligt.

John Leif Jørgensen i midten sammen med JPL's direktør, Charles Elachi, og NASA næstkommanderende, astronauten John Grunsfeld. Foto: NASA Vis mere John Leif Jørgensen i midten sammen med JPL's direktør, Charles Elachi, og NASA næstkommanderende, astronauten John Grunsfeld. Foto: NASA

Den anden er, at man ikke rammer krateret, der ligger i nærheden af det område, hvor roveren skal undersøge spørgsmålet om liv. Rammer man langt ved siden af, så kan det tage flere år at nå frem til stedet.

Det er dog en kæmpe stor dag for dansk rumfart, da tre nøgleinstrumenter i roveren er 'Made in Denmark'.

»Det, at Danmark har fået så stor en bid af kagen, er næsten ubegribeligt. Det er så stort, som det kan blive. Jeg kan ikke se, hvad der kan slå det,« fortæller John Leif Jørgensen.

Da John og resten af holdet skal arbejde hele natten for at sikre sig, at alt er, som det skal være ombord på roveren, så bliver det kun til et enkelt glas champagne, når roveren lander på Mars i aften, oplyser John Leif Jørgensen.

Du kan følge landingen på Mars live her på B.T. fra torsdag aften klokken 20.