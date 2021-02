Et nyt, italiensk studie viser, at direktører med narcissistiske personlighedstræk er nået hurtigere til tops i karrieren end direktører, der er mindre selvoptagede og dominerende.

Det skriver mediet PsyPost ifølge Videnskab.dk på baggrund af en ny videnskabelig artikel udgivet i tidsskriftet Leadership Quarterly.

I studiet blev 172 italienske administrerende direktører testet for narcissistiske personlighedstræk såsom en forhøjet følelse af egen vigtighed, en stræben efter magt og en tendens til at manipulere.

Sammenholdt med direktørernes vej gennem karrieren og uddannelsesniveau kunne forskerne bag undersøgelsen konstatere en stærk sammenhæng mellem narcissistiske træk og sandsynligheden for at opnå en topstilling indenfor et givent tidsrum.

Et vist niveau af narcissisme var forbundet med 29 procent øget chance for at blive direktør ifølge studiet. Selv meget høje niveauer af narcissisme øgede sandsynligheden for at blive en ledende figur, trods risikoen forbundet med den personlighedstype.

Interessant nok fandt forskerne de samme resultater, hvis man undersøgte familievirksomheder, hvor stillinger har en tendens til at gå i arv.

»Vores forskning er ret bekymrende – faktisk antyder den, at organisationer og bestyrelser foretrækker fremkomsten af narcissistiske individer ved ledende positioner. Narcissisme er kendt som et mørkt træk, og individer, der scorer højt på narcissisme-test, er kendt for at bringe negative resultater med sig, såsom finansiel kriminalitet, skattesnyd, mindre samarbejdende kulturer og meget andet,« siger studiets forfattere, Paola Rovelli og Camilla Curnis til PsyPost ifølge Videnskab.dk.

De forsker ved henholdsvis Free University of Bozen-Bolzano og Politecnico di Milano School of Management i Italien.

Forskerne påpeger, at studiet er begrænset, fordi de ikke undersøgte andre aspekter, der kunne have en indflydelse på narcissisme og sandsynligheden for at blive leder, såsom for eksempel personlighedstræk hos bestyrelsesmedlemmerne.

