Island vil have Københavns Universitet til at udlevere uvurderlige historiske skrifter om bl.a. danske konger og vikinger - skrevet på islandsk.

Men universitetets ansatte er imod den idé, for skrifterne er ifølge dem en vigtig del af dansk kulturarv.

I dag er Den Arnamagnæanske Samling på omkring 3.000 skrifter fordelt mellem Danmark og Island.

Nu vil den islandske minister for uddannelse, forskning og kultur, Lilja Alfredsdottir, have mere af samlingen til landet.

»Vi synes, det er vigtigt, at teksterne i højere omfang er i Island,« siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Udleveringen skal ske i anledning af et nyt institut navngivet efter islændingen Arni Magnusson, der indsamlede teksterne indtil hans død i 1730. De daterer helt tilbage til det 12. århundrede.

Skrifterne, som Island vil have udleveret. Foto: SUZANNE REITZ Vis mere Skrifterne, som Island vil have udleveret. Foto: SUZANNE REITZ

På Københavns Universitet ligger i dag omkring 700 håndskrifter fra samlingen. Og der skal de blive, siger Anne Mette Hansen, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

»De er en del af vores historie. De omhandler sagaer om danske konger, fra Harald Blåtand frem til Kong Knud VI. Det er i en islandsk version, men den er selvfølgelig vigtig - ligesom Jellingstenene fortæller om Harald Blåtand,« forklarer Anne Mette Hansen.

Derudover indeholder samlingen bl.a. historiske skrifter fra Middelalderen oversat til islandsk.

For eksempel fortællinger om Den Trojanske Krig og om Alexander Den Stores bedrifter.

Den Arnamagnæanske Samling er opkaldt efter islændingen Arni Magnusson, som var professor ved Københavns Universitet. Han testamenterede hele samlingen til universitetet.

Håndskrifter fra Den Arnamagnæanske Samling. Foto: SUZANNE REITZ Vis mere Håndskrifter fra Den Arnamagnæanske Samling. Foto: SUZANNE REITZ

i 1965 - 235 år efter hans død - gik Danmark med til at udlevere dele af samlingen til Island - men kun de skrifter, der omhandlede islandske forhold, og som var blevet skrevet eller oversat af islændinge.

Men altså ikke skrifterne om for eksempel de danske konger.

På Københavns Universitet ved man endnu ikke præcist, hvilke dokumenter den islandske minister gerne vil have udleveret, forklarer Anne Mette Hansen.

Hun åbner op for, at man i forbindelse med det nye Arni Magnusson-Institut på Island kan gå med til at udlåne skrifter.

»Der kan det være passende, at Københavns Universitet udlåner islandske håndskrifter - ikke dem alle sammen - til instituttet,« siger hun.